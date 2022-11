“Beautiful”, le anticipazioni: Una “proposta indecente”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 all'11 novembre

Sempre più disperato, Eric (John McCook) lancia un singolare grido d’aiuto all’avvocato Carter (Lawrence Saint-Victor), che è sì un uomo di punta della Forrester, ma è anche “colpevole” di avere sedotto Quinn (Rena Sofer) o di essersi lasciato sedurre da lei. Quando moglie fedifraga e amante scoprono di essere stati convocati da Eric e si ritrovano faccia a faccia, l’imbarazzo è palpabile. L’anziano patriarca, però, rompe ogni indugio. Dopo una breve premessa in cui sottolinea il proprio amore per la moglie, se ne esce con una proposta che lascia di stucco i due amanti. Eric dice di essere consapevole del fatto che Quinn, molto più giovane di lui, abbia diritto a un’appagante vita “sentimentale”: purtroppo per Eric questo è ormai un capitolo chiuso, per ragioni legate all’età; Forrester poi aggiunge di essere certo dell’amore che sua moglie prova per lui, così come gli è evidente l’attrazione che esiste tra lei e Carter… E quindi ora chiede all’amico e collaboratore di continuare a vedere sua moglie, senza però sentirsi in colpa. Quinn e Carter sono senza parole: è Eric stesso a chiedere loro di dare seguito alla loro relazione, con il suo benestare! È chiaro che sono entrambi consci di essere ancora follemente attratti l’uno dall’altra, ma assecondare questo loro sentimento con la “benedizione” di Eric è davvero troppo imbarazzante.

Brooke “l’italiana”

Non è un mistero che Katherine Kelly Lang ami l’Italia: se col cast di Beautiful ha conosciuto il Salento, è proprio di casa in Toscana dove si rifornisce di pelletteria rigorosamente “made in Italy” per il suo negozio di Beverly Hills. Qualche giorno fa ha approfittato dell’ennesima toccata e fuga a Firenze per fare una tappa a Roma col fidanzato Dominique Zoida e visitare i monumenti. Eccola dunque nell’immancabile foto ricordo all’interno del Colosseo.