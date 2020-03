“Beautiful”, le anticipazioni: una suocera ingombrante

20 Marzo 2020 | 14:00 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"



Quinn (Rena Sofer) è una donna volitiva, che agisce e parla d’istinto, e non pensa di poter ferire qualcuno. È così e non cambia: prenderla o lasciarla… E che cosa ti combina ora? Ecco: succede che s’imbatta casualmente in Flo (Katrina Bowden), fidanzata del figlio Wyatt (Darin Brooks) quando entrambi erano studenti a Las Vegas. Quinn la riconosce immediatamente e l’abbraccia con trasporto. E non basta. Di fronte a un Wyatt piuttosto imbarazzato dalla sua “irruenza”, Quinn comincia a tessere le lodi di Flo chiedendosi se per caso non avesse l’intenzione di tornare con suo figlio, visto che lui, secondo la sua modesta opinione, non ha mai trovato la ragazza giusta. Peccato che Sally (Courtney Hope), attuale fidanzata di Wyatt, stia ascoltando non vista. Quando finalmente rivela la propria presenza, è evidente che ha ascoltato tutto e ci sia rimasta male. Così deve pensarci Wyatt a cercare di stemperare i toni e di convincere Sally che sua madre non voleva certo mancarle di rispetto… Ma in realtà Sally ha altro a cui pensare e ha una notizia da dargli: alla Forrester le hanno chiesto di restare e firmare una sua linea.

Tutti pazzi per Rise!

Da quando è nato, Rise, il figlio di Jacqueline MacInnes Wood, è diventato un pupillo dei “social” facendo impennare su Instagram il numero già alto di follower di mamma, l’interprete di Steffy Forrester. Ora che Rise ha compiuto un anno, l’attrice gli ha dedicato un post tutto suo, dove lei non compare nemmeno. E il bimbo, che è non è meno bello della madre, colleziona migliaia di “mi piace”. Per la gioia di Jacqueline e del marito Elan Ruspoli.