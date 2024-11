“Beautiful”, le anticipazioni: un’idea dalle conseguenze gravi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 novembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 novembre

Per una volta le vite dei personaggi di Beautiful sembrano scorrere parallele. Mentre per i protagonisti della trasferta romana l’attenzione è sulla sfilata che si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza Navona, chi è rimasto a casa a Los Angeles si prende una pausa per dedicarsi un po’ al fitness.

Dopo essersi allenati, sulla terrazza dell’azienda Forrester, si fermano a scherzare tra loro e a rifocillarsi il giovane R. J. (Joshua Hoffman), Liam (Scott Clifton) e Finn (Tanner Novlan). Proprio quest’ultimo rassicura l’amico Liam che Thomas (Matthew Atkinson) è cambiato e che Hope (Annika Noelle) è al sicuro dalle avances del suo stilista: a Roma hanno altro a cui pensare, è solo lavoro quello che li unisce… E gli dà l’idea di sorprendere la moglie volando segretamente in Italia per essere al suo fianco a godere dei trionfi della linea HFTF, firmata da lei e Thomas. Ma a Roma le cose non stanno andando come Finn crede, la passione è nell’aria e, complice l’atmosfera romantica della Città eterna, stanno per volare baci proibiti. Baci destinati a unire, ma anche a separare. Se ne renderà brutalmente conto proprio Liam che arriverà a Roma sul jet della Spencer col padre Bill (Don Diamont), in tempo per assistere a qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere.

Don, il super papà

Don Diamont e la moglie Cindy non si perdono una partita del figlio Anton che gioca nella squadra di football americano dei Rebels della University of Nevada-Las Vegas. Neanche in trasferta: eccoli dopo una vittoria dei Rebels in Oregon. Nella vita come nella finzione di Beautiful, dove veste i panni di Bill, l’attore si dimostra sempre un super papà: nelle puntate di questi giorni, Bill non esita a usare il suo aereo privato per andare a Roma col figlio Liam.