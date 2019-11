“Beautiful”, le anticipazioni: un’idea per rinascere

08 Novembre 2019 | 14:05 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 novembre

Da donna esuberante qual è, Sally (Courtney Hope) non è tipo da rimanere troppo tempo dietro le quinte. E considerata la sua indole iperattiva non può certamente accontentarsi di collaborare alla linea “Intimates” di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). In fondo lei è una stilista e se Bill (Don Diamont) non avesse fatto saltare per aria gli uffici della Spectra Fashion, ogni stagione avrebbe una sua linea di alta moda che sfila accanto a quella della Forrester. Ma forse tutto questo sta per cambiare. Mentre sta amoreggiando a casa con Wyatt (Darin Brooks), le viene improvvisamente un’idea: perché non proporre a Steffy e Ridge (Thorsten Kaye) una nuova linea d’abbigliamento sportivo con marchio Forrester? Sarebbe una novità assoluta. Anche Wyatt concorda con lei, soprattutto perché potrebbe aprirle ulteriori prospettive future. Sempre che Hope (Annika Noelle), sua nuova rivale, non le metta i bastoni tra le ruote. L’iniziativa di Sally risulterà essere subito vincente. E, così, finalmente la giovane Spectra riuscirà a riprendersi quel ruolo da assoluta protagonista che lei ritiene di meritare.

Come un dio greco

Negli Stati Uniti Halloween è una festa molto sentita e anche sul set di Beautiful si è festeggiato. Nella puntata andata in onda il 31 ottobre negli Stati Uniti, infatti, Eric (John McCook) è apparso al party in costume organizzato nella sua villa travestito da Zeus (senza la saetta d’ordinanza in mano, però), il padre degli Dei greci, mostrandosi regale e maestoso come è giusto che sia per il patriarca della famiglia Forrester.