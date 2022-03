“Beautiful”, le anticipazioni: voglio ricominciare a vivere

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 12 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 5 al 12 marzo

Si è capito solo ora, dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, che le allucinazioni di Thomas (Matthew Atkinson) erano soltanto frutto di un ematoma che gli comprimeva il cervello. Nulla di più, insomma… Beh, forse la sua ossessione per Hope (Annika Noelle) era preesistente ai danni cerebrali, ma adesso sembrerebbe tornata sotto controllo. O almeno questo è ciò che Thomas si ostina a ripetere alla ex fidanzata, passata a trovarlo per vedere come se la cava durante il periodo di convalescenza. Thomas non fa altro che scusarsi per i suoi comportamenti e addirittura mostra di vergognarsi moltissimo quando scopre di essere arrivato a baciare il manichino con le fattezze di Hope. Ora quello che vuole è tornare alla normalità: riprendere il suo lavoro alla Forrester e, soprattutto, ricostruire il suo rapporto con il figlioletto Douglas (Henry Joseph Samiri), che per colpa sua ha passato un periodo davvero infernale. Meno male che c’era lei, Hope, a dargli la serenità di una vita in famiglia, insieme a Liam (Scott Clifton) e alla piccola Kelly (Colette Gray). Insomma, Thomas sembra aver ritrovato, insieme con il senno, anche il desiderio di archiviare i suoi eccessi degli ultimi mesi.

Paris batte Zoe? Forse...

Diamond White ha portato il suo personaggio, l’effervescente Paris, al centro della scena di "Beautiful". E mentre la bellissima attrice e cantante si mostra su Instagram con inedite extension, sul set sfoggia tagli supercorti e colorati che fanno girare la testa ai maschi della Forrester. L’unica a non volerla intorno è Zoe (Kiara Barnes), perché vive la sua presenza come una minaccia. E se alla fine, tra le sorelle, fosse proprio Paris a spuntarla sul lavoro e in amore?