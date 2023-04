“Beautiful”, le anticipazioni: volano pugni tra Ridge e Deacon

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 22 al 28 aprile

Non poteva finire che in una scazzottata l’alterco tra Ridge (Thorsten Kaye) e Deacon (Sean Kanan). Oggetto del contendere? La solita Brooke (Katherine Kelly Lang), moglie “seriale” del primo ed ex partner del secondo, che è anche padre biologico di sua figlia Hope (Annika Noelle). Ridge si precipita ad affrontare il rivale non appena viene a sapere che, nella notte di Capodanno in cui s’è ubriacata, Brooke era con Deacon, il quale l’ha anche baciata, come testimoniato dal piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri). Prima di scagliarsi contro Deacon e colpirlo con un potente “destro”, Ridge lo accusa di essere la causa della ricaduta nell’alcolismo di Brooke, ormai sobria da anni. La responsabile in realtà è Sheila (Kimberlin Brown), che ha scambiato lo champagne analcolico con uno “vero” proprio per creare scompiglio nella coppia dei Forrester. E ci riesce, perché Brooke interviene a dividere i due uomini che se le stanno dando di santa ragione, e finisce per prendere le difese di Deacon. Ridge va su tutte le furie e abbandona il campo. E la moglie.

Allo stadio con papà

Canadese di nascita, quindi amante dell’hockey su ghiaccio, Tanner Novlan si è “convertito” in un fan dei Los Angeles Dodgers, celebre squadra di baseball della sua città d’adozione, e va sempre allo stadio. Per il dottor Finn di Beautiful, però, ora è giunto il momento di portare con sé la primogenita Poppy Marie che, come lui, indossa la divisa dei Dodgers. Sarà riuscito papà Tanner a spiegare alla sua piccola le non semplici regole del baseball?