“Beautiful”, le anticipazioni: Wyatt se ne va e Sally crolla

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful"

Essere lasciati di punto in bianco non è un cosa facile da digerire. Soprattutto quando si è a un passo dal matrimonio. Sally (Courtney Hope) dunque rimane di sasso quando Wyatt (Darin Brooks) le confessa di non avere mai smesso di amare Flo (Katrina Bowden) e di avere deciso di rimettersi con lei. E pensare che se non fosse stato per i tentennamenti di Sally, a quest’ora lei e il giovane Spencer sarebbero già sposati… Di solito determinata e volitiva come la zia di cui porta il nome, la giovane Spectra perde colpi anche sul lavoro: le sue creazioni, quelle che avevano incantato Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) convincendola ad assumerla come stilista di punta della sua collezione di intimo, non “graffiano” più, hanno perso mordente. E poi Sally è distratta e le gira spesso la testa. Finché, proprio in presenza di Steffy, si sente male e cade a terra. Che sia solo un crollo nervoso dovuto all’abbandono di Wyatt? Meglio non correre rischi, e così Sally si convince a chiedere un parere al dottor Pappas (Andreas Georgiu), che non la tranquillizza affatto e anzi le ordina di sottoporsi a una serie di esami, il cui esito si saprà solo dopo alcuni giorni. Che attesa difficile da sopportare!

E fu subito Brooke!

I capelli biondi un po’ cotonati, come usava negli Anni 80; due languidi occhi verdi; un viso stupendo… Quando Katherine Kelly Lang fece il suo esordio in Beautiful, nella prima puntata andata in onda il 23 marzo 1987, fu subito chiaro che la sua Brooke avrebbe lasciato il segno. Oggi, 34 anni e quasi 8.500 puntate dopo, la sua vita fa ancora sognare milioni di telespettatori in tutto il mondo. E l’attrice, che ha postato questa foto tratta proprio da quella storica puntata, lo sa.