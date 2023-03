“Beautiful”, le anticipazioni: Zende vuol colpire Paris al cuore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 31 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 31 marzo

La volubile Paris (Diamond White) pensa di avere risolto tutti i suoi problemi sentimentali rifiutando la proposta di matrimonio di Zende (Delon de Metz). Anzi, mettendolo addirittura in condizione di non fargliela neppure, dopo che Carter (Lawrence Saint-Victor) l’ha messa al corrente sulle intenzioni del giovane Forrester. Giocando d’anticipo, infatti, Paris chiarisce a Zende che non intende impegnarsi in una relazione seria. E intanto ripensa al bacio “fuori programma” che si è scambiata con Carter e che non l’ha lasciata indifferente, anche se i due decidono che il bacio debba rimanere un episodio isolato… Zende però non ha alcuna intenzione di darsi per vinto e, dato che sente Paris parlare spesso di sua madre, si attiva per fare arrivare la signora a Los Angeles e sorprendere così la ragazza che ama. In effetti quando Grace Buckingham (Cassandra Creech) compare nell’ufficio di Paris, la giovane rimane di stucco: è felice di vederla, ma proprio non si spiega la “improvvisata”. Non le ci vuole molto a capire che dietro l’arrivo della madre c’è lo zampino di Zende: dopo averlo incontrato, infatti, Grace comincia a tesserne le lodi con la figlia dicendo che sarebbe un partito ideale per lei.

Chi trova un’amica…

Le arcinemiche Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) immortalate insieme con espressione estasiata: sembra incredibile. La foto in realtà è un “fuoriscena” che dimostra come le due attrici siano davvero amiche fuori dal set. Ma anche nella finzione di Beautiful, nonostante l’interesse di entrambe ruoti sempre intorno a Ridge (Thorsten Kaye), la loro rivalità sembra stia lasciando il posto a una sorta di inedito rispetto reciproco. Durerà?