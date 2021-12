“Beautiful”, le anticipazioni: Zoe, te lo chiedo in ginocchio…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 31 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 13.40, dom. ore 14) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 al 31 dicembre



È proprio vero che l’amore rende ciechi. Nemmeno un uomo di successo e molto “uso di mondo” come Carter (Lawrence Saint-Victor) riesce a rendersi conto del fatto che la donna di cui è innamorato non ha occhi solo per lui. Da quando alla Forrester è tornato Zende (Delon De Metz), infatti, la modella, dapprima molto presa dalla relazione con l’avvocato, non perde occasione per flirtare con il nuovo arrivato. Come se non bastasse, è giunta inaspettatamente a Los Angeles anche Paris Buckingham (Diamond White), che si è subito messa in rotta di collisione con la sorella Zoe per conquistare l’avvenente Zende. Ignaro di tutte queste dinamiche sentimentali, Carter vede soltanto Zoe e vuole costruire una vita con lei. Così, al termine di una cena a quattro con Paris e Zende, l’avvocato approfitta di un momento in cui lui e la fidanzata sono soli per estrarre dalla tasca il fatidico anello, mettersi in ginocchio e chiedere a Zoe di diventare sua moglie. La giovane è in preda a un turbinio di emozioni e non sa proprio che cosa rispondergli. Per sua fortuna, viene “salvata” da un provvidenziale allarme antincendio che si mette a suonare all’improvviso. Carter, comunque, aspetta da lei una risposta.

Nel 2022 saremo in 4

Tutti gli attori di Beautiful trascorrono le Festività in famiglia. E nel caso di Darin Brooks, l’interprete di Wyatt, la famiglia è destinata ad allargarsi nel 2022. Sua moglie Kelly Kruger, che nella foto tiene in braccio la piccola Everleigh, è in visibile dolce attesa del secondo figlio. Nascerà nei primi mesi dell’anno nuovo. Dopo l’annuncio del terzo bebé per Jacqueline MacInnes Wood, Steffy, la “famiglia” della soap si allarga ulteriormente!