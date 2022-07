Beautiful, le trame dal 1° al 7 agosto 2022

Una pausa di riflessione di ventiquattro ore è il tempo consigliato da Bill a Hope e a Liam per decidere se andare o meno alla polizia. I due trascorrono la notte insieme, piangendo e dichiarando di amarsi, ma Liam ormai è deciso a costituirsi. Brooke nota che Bill non sembra felice che Liam e Hope siano tornati insieme, ma non ne conosce il motivo e ne parla con Ridge. Carter è tornato con Zoe e Quinn, consigliata da Shauna, è decisa a non rischiare di perdere Eric. I due amanti decidono di non vedersi più. Il giorno in cui Liam dovrebbe costituirsi, Hope comincia ad avere dei dubbi perché sa che Liam potrebbe rimanere in prigione per molto tempo.