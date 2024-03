Beautiful, le trame dal 1° al 7 aprile 2024

Taylor spiega a Ridge di avergli taciuto la verità sulla telefonata ai servizi sociali perché lui le aveva garantito che l'avrebbe sposata per amore e non per allontanarsi da Brooke, ma il risentimento di Ridge sembra testimoniare il contrario. Quindi è ora Taylor a chiedergli se intenda ancora sposarla. Nel frattempo, l'ignara Brooke è a casa con le sorelle che cercano di consolarla e Katie rivela di avere un flirt con Carter.

Sheila ha comprato dei nuovi travestimenti e ha ricominciato a uscire, nonostante gli avvertimenti di Deacon che teme che lei lo coinvolga nei suoi loschi piani e, nel peggiore dei casi, si faccia arrestare facendo finire in carcere anche lui.

Nel bel mezzo della cerimonia di matrimonio tra Taylor e Ridge, Steffy si è sentita in dovere di svelare la verità a proposito della trappola di Thomas ai danni di Brooke scatenando l'ira del padre contro Thomas.