Beautiful, le trame dal 1° al 7 febbraio 2021

Hope per respingere Thomas che l'aveva aggredita, l'ha spinto in una vasca di acido che si trovava alla Forrester.

Venerdì 5 febbraio

Alla Forrester, Ridge e Steffy si chiedono come sia andata la cena di Thomas e Hope e, soprattutto, dove sia Thomas che non si è presentato in ufficio. Hope racconta disperata a Brooke che Thomas è morto per colpa sua.