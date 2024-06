Beautiful, le trame dal 1° al 7 luglio 2024

Brooke, spinta dalla sua amica Taylor, accetta, tra lo stupore generale, l'invito di Hollis. Ma, nonostante Hollis sia un giovane bellissimo e affascinante, la donna capisce di non essere ancora pronta per una relazione.

Deacon invita Sheila all'inaugurazione de "Il Giardino" sotto la sua gestione, ma lei gli risponde che, nonostante le dispiaccia molto, non potrà esserci. Wyatt e Liam cercano di convincere Bill a non fidarsi di Sheila e a smetterla di ricattare Steffy e Finn per evitarle la prigione. Taylor cerca di far riappacificare i suoi figli e alla fine ci riesce. Nonostante tutto i ragazzi si vogliono bene e Steffy decide di dare una seconda occasione a Thomas.