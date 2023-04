Beautiful, le trame dal 1° al 7 maggio 2023

Taylor frena l'entusiasmo di Steffy e di Thomas nel vedere la famiglia di nuovo riunita. È tempo di riflettere, non di festeggiare. Carter prova a respingere Paris, ma la passione prende il sopravvento. La diabolica Sheila da' speranze a Deacon che potrà finalmente riavvicinarsi a Brooke.

Brooke si dispera temendo che Ridge l'abbia lasciata per sempre. Hope cerca di consolarla e poi decide di andare dall'unica persona che potrebbe aiutare la madre: Deacon. Vuole convincerlo a persuadere Ridge che non c'è stato nulla di importante tra lui e Brooke e che Ridge è l'unico uomo che lei voglia accanto a se. Paris cerca di sedurre Carter, ma lui non vuole cedere per non ripetere gli errori commessi con Quinn.