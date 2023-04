Beautiful, le trame dal 10 al 16 aprile 2023

Zende si sfoga con Katie. È rimasto molto deluso dalla voglia di libertà di Paris con la quale voleva fidanzarsi ufficialmente. Katie gli insinua il dubbio che ci sia un altro nella vita sentimentale della ragazza. Zende è molto innamorato di Paris, ma vuole lasciarla libera perché ha a cuore solo la sua felicità. Grace esalta Zende, mentre considera Carter un disastro: deve lasciare in pace la figlia o chiederà aiuto a Ridge. Ma Carter ha in programma una serata indimenticabile da trascorrere con Paris e lei accetta. Brooke invece sta soffrendo e chiede a Douglas di non dire a nessuno di averla vista baciare Babbo Natale.

Douglas svela al padre e a Steffy che il Babbo Natale che ha visto baciare Brooke era Deacon. Steffy sa come smascherare l'odiata Brooke. Steffy e Thomas incaricano Charlie di acquisire le immagini del sistema di sorveglianza di casa di Ridge e Brooke per accertare la presenza di Deacon la notte di Capodanno. Solo se otterranno delle prove certe il padre lascerà Brooke.