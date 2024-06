Beautiful, le trame dal 10 al 16 giugno 2024

Hope e Thomas auspicano che il piccolo Douglas scelga di vivere con loro. Tuttavia, Douglas ha in serbo una sorpresa imprevista che non tutti apprezzeranno.

Sheila, presa dalla nostalgia, è andata a trovare Deacon, che è felice della sorpresa. Douglas ha espresso al giudice il desiderio di vivere con la zia Steffy, causando panico in Hope e sorpresa negativa in Liam e Thomas.

Di fronte alle suppliche di Hope di evitare che Douglas si trasferisca da Steffy, lei stessa contrappone un'idea geniale. Nel frattempo, all'oscuro di tutto, Finn e Li riflettono sulla migliore decisione da prendere per il benessere del piccolo Douglas.