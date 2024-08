Beautiful, le trame dal 12 al 18 agosto 2024

Trasportata in ospedale, Sheila è stata affidata alle cure di Li e Finn. Quale momento migliore per non intervenire e lasciarla morire, liberandosi così di lei una volta per tutte? Nel frattempo, Ridge ha convocato tutti i parenti a casa di Eric dove, insieme a Bill, sta per svelare la verità sul piano che ha portato all'arresto di Sheila. Ridge e Bill spiegano ai parenti il loro piano segreto che ha condotto alla cattura di Sheila.