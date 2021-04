Beautiful, le trame dal 12 al 18 aprile 2021

Quinn giura che farà pagare a Brooke di voler comandare a casa sua, sobillando Eric che le ha chiesto di cacciare di casa Shauna. Liam è in crisi perché Hope non si allontana da Thomas e Bill gli suggerisce di tornare da Steffy. Quest’ultima ripensa al bacio ingannevole con Liam. Shauna fa le valige e Quinn le confessa una cosa inquietante: se Brooke non la smetterà, la farà fuori!