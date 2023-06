Beautiful, le trame dal 12 al 18 giugno 2023

Nessuno ha il coraggio di rivelare a Steffy la dura verità, che suo marito Finn è morto. Taylor, infatti, ritiene che sia ancora troppo fragile. Brooke, però, è convinta che nasconderle la verità non le sia d'aiuto e soprattutto teme che la situazione possa turbare il rapporto tra Hope e Liam.

Baker va in ospedale per interrogare Steffy, cercando di risvegliare i suoi ricordi, cosa che lo aiuterebbe a trovare l'assassino. Steffy cerca di ricordare la notte in cui le hanno sparato, ma nella sua mente ci sono solo immagini confuse. Sheila, temendo che prima o poi ricordi, aspetta sempre un'occasione per ucciderla.

Brooke si confronta con Taylor sull'opportunità di rivelare a Steffy che Liam non è suo marito e di ricordarle che Finn è morto e che ha avuto un figlio da lui. Eric è molto preoccupato per Steffy.