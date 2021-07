Beautiful, le trame dal 12 al 18 luglio 2021

Sally drammatizza la sua situazione per manipolare Wyatt e sospetta che ci sia Flo dietro a questa decisione. Nel frattempo Flo, sbirciando nel computer della dottoressa Escobar, scopre qualcosa di sorprendente! Sally confessa a Wyatt di essere molto triste perché deve andare via da casa sua, anche se riconosce che sia lui che Flo hanno dei giusti motivi per chiederglielo. Poi si sfoga con la sua amica Penny Escobar e pensa a delle soluzioni per non farlo.