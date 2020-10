Beautiful, le trame dal 12 al 18 ottobre 2020

Hope ringrazia Douglas e si scusa per non avergli creduto subito riguardo a Beth. La loro famiglia adesso è riunita grazie a lui.

Thomas, angosciato per la situazione nella quale si trova, pensa a Hope e a come tornare insieme a lei.

mercoledì 14 ottobre

Bill, Katie e Will vanno a far visita alla piccola Beth. Xander torna da Zoe per aiutarla ad affrontare la resa dei conti con Ridge e Brooke.