Beautiful, le trame dal 13 al 17 luglio 2020

Ascoltando Xander e Zoe, Emma scopre che Beth é ancora viva e che in realtà è Phoebe, e vuole rivelarlo a Hope, ma Thomas glielo impedisce.

giovedì 16 luglio

Mentre Emma è in viaggio verso la casa di Hope, un'altra auto la fa uscire di strada e lei finisce in fondo a una scarpata. Thomas è lì ma non la soccorre.