Beautiful, le trame dal 13 al 18 febbraio 2023

Ridge sospetta che tra Deacon e sua moglie ci sia un ritorno di fiamma. Liam è tra due fuochi, amando Hope e temendo le malefatte di Deacon. Katie fa saltare il pranzo con Carter e lui allora invita Paris. Ridge prega Brooke di far capire a Deacon che lei non prova più niente per lui. Deacon ribadisce a Sheila di non voler essere coinvolto nei suoi piani, ma lei insiste perché ha una nuova strategia in mente. Finn tenta di giustificare il comportamento della madre: è l'unica che abbia spinto suo padre a dire la verità, ma Steffy è irremovibile. Carter si sfoga con Paris, gli è sempre andata male con le relazioni sentimentali. Lei lo conforta.