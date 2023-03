Beautiful, le trame dal 13 al 18 marzo 2023

Paris parla con Carter ed esprime dei dubbi sulla sua storia con Zende. L'aereo su cui deve viaggiare Ridge è bloccato per la nebbia e lui non può raggiungere Brooke per Capodanno.

Brooke, Liam, Hope e i bambini festeggiano la sera di Capodanno insieme, ma Sheila ha organizzato l'ennesimo atto criminoso nei confronti di Brooke. Zende è pronto a fare la proposta di matrimonio a Paris e Carter non la prende bene.

Steffy, Finn e Taylor trascorrono insieme la serata dell'ultimo dell'anno. Ridge non riesce a ripartire per raggiungere Brooke e la notizia rallegra Deacon. Brooke è ubriaca perché dopo aver bevuto la bottiglia che credeva analcolica, continua a brindare con Deacon a vodka.