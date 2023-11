Beautiful, le trame dal 13 al 18 novembre 2023

Ridge, Quinn, Carter e Zende ignari della verità, parlano della morte della loro persecutrice, felici di essersi liberati da un incubo. Sheila, intanto, chiede a Deacon di aiutarla a nasconderla alla polizia perché non torni in prigione. Deacon, in libertà vigilata, riceve la visita del suo agente di sorveglianza mentre ha appena scoperto che Sheila è viva. Lei riesce a non farsi scoprire e una volta rimasti da soli, chiede a Deacon di continuare a nasconderla a casa sua, ma lui si oppone dicendo che è pericoloso per entrambi.