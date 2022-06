Beautiful, le trame dal 13 al 19 giugno 2022

Quinn cerca di intercedere con Carter in difesa di Zoe. Liam crede di vedere Vinny che gli predice che la pagherà per non averlo soccorso dopo averlo investito. Dopo aver visto "il fantasma" di Vinny, Liam ha una crisi di nervi e Bill cerca di calmarlo. Poi, dopo aver constatato che Hope continua a cercare il figlio, gli dice di incontrarla per non destare sospetti, anche perché Hope sembra cominciare a perdonarlo.