Beautiful, le trame dal 13 al 19 maggio 2019

Ridge rimprovera Hope per la gravidanza, ma Brooke interviene e prende le difese di sua figlia. Ridge non accetta l'idea che Steffy possa sposare Bill e vuole cercare di impedirlo.

Bill vuole brindare all'imminente matrimonio con Steffy. Liam pensa che Steffy e Bill siano fatti l'uno per l'altra e si consola tra le braccia di Hope.

Mercoledì 15 maggio

Ridge prova in tutti i modi a far ragionare sua figlia, la supplica di ripensarci e di non cadere nella trappola di Bill, ma Steffy sembra irremovibile.