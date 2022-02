Beautiful, le trame dal 14 al 19 febbraio 2022

Hope invita Liam a stare con lei, ma lui è titubante perché ripensa al fatto che l'ha tradita con Steffy. Steffy ringrazia Finn per essersi prodigato così tanto per Thomas e lo rassicura che non avrebbe potuto fare di più per lui. Tutti e due dichiarano di amarsi e passano la notte insieme. Brooke e Ridge ripensano agli ultimi terribili fatti, ma sembra che finalmente ora tutto stia andando per il meglio. Thomas si sta riprendendo in ospedale e tutti sono felici per lui. Hope, Zende e Zoe si organizzano in sua assenza.