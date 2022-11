Beautiful, le trame dal 14 al 19 novembre 2022

Ridge e Brooke vanno a casa di Eric per ripetergli ancora una volta che è stata una pessima idea non divorziare da Quinn. Lo trovano da solo, perché lui stesso ha mandato Quinn da Carter per spingerla a trascorrere la notte con lui. Finn si sfoga con Paris per quanto riguarda i problemi legati a Sheila. Tra Finn e Steffy si riaccende la passione, la stessa passione che Eric non riesce più a provare nei riguardi di Quinn.