Beautiful, le trame dal 14 al 19 ottobre 2024

Sono tutti molto preoccupati per i possibili sviluppi sia per il matrimonio di Hope e Liam, sia per la serenità in azienda. Più tardi Brooke va a trovare Taylor al suo studio per discutere della faccenda, pregandola in nome della loro amicizia di intervenire, chiedendo a Steffy di ritrattare ciò che ha detto. Amicizia che però sembra incrinarsi. Alla Forrester, Eric, Carter e Ridge discutono i dettagli del grande evento stampa di "Hope For the Future" che si terrà a breve oltreoceano, a Roma. Sono tutti elettrizzati, anche se serpeggia qualche preoccupazione per il fatto che Hope e Thomas si troveranno a lavorare fianco a fianco sottoposti a un'altissima tensione.

Deacon è preoccupato perché la figlia va a trovarlo al ristorante per annunciare la notizia del viaggio imminente. Ma Hope ripete che lei e Thomas hanno un rapporto esclusivamente professionale e che Thomas è davvero cambiato da ogni punto di vista. Nel frattempo, Taylor e Brooke continuano a discutere a seguito dell'intromissione di Steffy nel matrimonio di Liam e Hope per difendere il fratello ma, anche se il terreno dello scontro sono i rapporti tra i loro figli, l'antica rivalità affiora subdola. Prima che il confronto con quella che ritiene un'amica trascenda, Brooke se ne va e torna alla Forrester dove trova Ridge intento in una conversazione con Eric che la riguarda in prima persona.

Eric è convinto che sia giunto il momento per suo figlio di riconciliarsi con Brooke, e in effetti, rimasti soli, l'amore tra i due che cova sotto la cenere rischia di divampare. Taylor invece corre a "Il Giardino", dove tenta per l'ultima volta di convincere Deacon a dichiararsi a Brooke. Taylor, usando tutte le sue abilità persuasive da psichiatra, insiste nell'incoraggiare Deacon a farsi avanti con Brooke. E' convinta che la loro unione possa interrompere il ciclo tossico della rivalità legata a Ridge anche se non può più negare che il suo obiettivo comprenda anche il proprio ritorno con il padre dei suoi figli che non ha mai smesso di amare.