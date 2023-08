Beautiful, le trame dal 14 al 20 agosto 2023

Deacon chiede a Brooke se Ridge l'abbia perdonata, ma lei ammette che cose non sono ancora tornate alla normalità come sperava. Carter confessa a Quinn tutto il suo amore, ma la lei lo frena: non potrà più tradire un marito così fedele e devoto. Nel frattempo, Donna è sempre nei pensieri di Eric. Taylor va a trovare Ridge per trascorrere un po' di tempo insieme. A sorpresa sopraggiunge Brooke e tra le due donne c'è una forte tensione. Brooke le chiede quanto ancora intenda restare e soprattutto se intenda lasciarle spazio per riconciliarsi con il marito, ma Taylor le risponde che lei e Ridge hanno bisogno di tempo per gestire i problemi della figlia, senza escludere che possa rinascere una relazione tra loro.