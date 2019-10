Beautiful, le trame dal 14 al 20 ottobre 2019

Un esperto informatico incaricato da Bill sembra aver trovato la prova del complotto tra Ridge e il giudice McMullen. Bill predispone una trappola per Ridge.

Bill ha scoperto la verità, ma decide di non denunciare nessuno. Sostiene di essere cambiato per merito di Brooke e le dichiara il suo amore.

Katie e Thorne, raggiunti da Ridge, chiariscono a Liam e Wyatt i motivi che hanno portato Ridge ad agire in modo illecito nei confronti di Bill.

Steffy, Liam e Hope cercano di trovare un punto di equilibrio che permetta loro di vivere in armonia. Il proposito è quello di far crescere insieme le loro figlie.

Bill riesce a dare un senso alla propria vita donando amore a Will. Katie se ne rende conto e si ravvede riguardo la questione della custodia del bambino.

domenica 20 ottobre

A casa Forrester sono in corso i festeggiamenti per il Giorno del Ringraziamento. Eric ringrazia Pam e Charlie per aver cucinato. Hope ammira Liam perché è un padre devoto.