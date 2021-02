Beautiful, le trame dal 15 al 21 febbraio 2021

13 Febbraio 2021 | 14:30 di Redazione Sorrisi

Ecco cosa succede nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 15 a domenica 21 febbraio alle 13.40.

Lunedì 15 febbraio Hope confessa a Liam di non aver avvertito la polizia dopo l'incidente causato a Thomas, ma questo non suscita particolare sdegno nel suo compagno. Steffy affronta Thomas senza mezze misure.

Martedì 16 febbraio Brooke è disperata e sospetta che Shauna ci stia provando con Ridge che è andato via di casa. Bill, Wyatt, Justin ed Emmy accolgono Liam e gli danno di nuovo il benvenuto all'azienda Forrester.

mercoledì 17 febbraio Wyatt ha dei sospetti su Sally ed è fortemente indeciso a sposarla. Ridge e Shauna si baciano, non vista li vede Quinn che poi ne parla con la sua amica Shauna, ricordandole che Brooke ci sarà sempre. Shauna però, è una inguaribile ottimista. Anche Eric, capisce del rapporto di Ridge con Shauna e lo richiama alla serietà, per non far soffrire Brooke, ma anche lui non è stato un marito perfetto, quindi un po' lo capisce.

giovedì 18 febbraio Bill vorrebbe decidere con Liam come impiegare Sally, ma lui non si esprime anche perché Sally è fidanzata con Wyatt. Ma Sally aveva chiamato Wyatt col nome del fratello, una distrazione, ma che mette Wyatt nella paura di ricominciare un iter matrimoniale con un finale che già tristemente conosce e si tira indietro dalla sua proposta di matrimonio.

Venerdì 19 febbraio È la vigilia del Giorno del Ringraziamento. Ridge ha litigato con Brooke e trascorrerà la giornata a casa di Eric e non con Brooke. In compenso, trascorrerà questa giornata importante in compagnia di Shauna che sta diventando un flirt importante. O almeno è ciò che spera Shauna.

sabato 20 febbraio Quinn spera che la sua amica Shauna faccia breccia nel cuore di Ridge, con il quale trascorrerà il Giorno del Ringraziamento, per la prima volta lontano da Brooke. Thomas ripete a Steffy che tutto andrà secondo i suoi piani: un giorno lei tornerà con Liam e lui potrà di nuovo avere la sua amata Hope.

domenica 21 febbraio (ore 14) Liam e Hope si preparano a festeggiare il Giorno del Ringraziamento pieni di gioia per la nuova famiglia che hanno creato con Beth e Douglas, sebbene Liam non gradisca affatto la presenza di Thomas perché lo considera pericoloso per il bambino e per Hope.

