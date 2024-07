Beautiful, le trame dal 15 al 21 luglio 2024

Thomas cerca di convincere Brooke del fatto che solo il suo ritorno come capo stilista a fianco di Hope potrà salvare "Hope for the Future". Liam torna a parlare con il padre, convinto che non sia innamorato di Sheila. Hope, anche influenzata da Steffy, si è ormai convinta che per risollevare le sorti di "Hope for the Future", sia necessario reintrodurre Thomas come capo stilista.