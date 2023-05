Beautiful, le trame dal 15 al 21 maggio 2023

Brooke decide di separarsi da Ridge per espiare le proprie colpe. Zende confida a Quinn di voler proporre a Paris di sposarlo. Grace vuole impedire a Paris di avere una relazione con Carter, ma la reazione della ragazza non lascia dubbi su quale sia la sua scelta.

Ridge incontra Taylor a casa di Steffy e tra i due scocca la scintilla. Taylor e Ridge stanno per fare l'amore, ma lei lo ferma chiedendogli se ancora immagina un futuro con Brooke. Lui non risponde, ma Taylor gli dice di capire le sue ragioni. Intanto Brooke è disperata: ha allontanato Ridge lasciandolo libero di tornare da Taylor, visto che lei sente di non meritare più il suo amore.

Hope non comprende la scelta di Brooke e la spinge a combattere per l'amore di Ridge. Intanto Thomas, che conosce la vera ragione che ha spinto Brooke a bere, è molto combattuto fra il desiderio di far riunire la sua famiglia e l'amore per la verità. Thomas sa che è stata Sheila a far bere Brooke, ma mantiene il segreto come gli suggerisce Sheila perché vuole che i suoi genitori tornino insieme e siano felici.