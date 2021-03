Beautiful, le trame dal 15 al 21 marzo 2021

Thomas ringrazia la famiglia per il sostegno e la fiducia che gli hanno dato. Ma soprattutto ringrazia Hope, per averlo fatto tornare nella sua vita. Steffy, Brooke, Wyatt e Liam sono a conoscenza di un piano in cui è coinvolta Zoe: lei dovrà spiare i comportamenti di Thomas e capire se la sua ossessione per Hope è finita o no. Brooke e Liam sono preoccupati e non credono al cambiamento di Thomas, ma in tutto questo Zoe sembra essere diventata la ragazza di Thomas.