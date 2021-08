Beautiful, le trame dal 16 al 22 agosto 2021

Brooke, dopo aver appreso che il matrimonio tra Ridge e Shauna è legale, si sente umiliata e sconfitta e caccia di casa Ridge. Thomas continua le sue visite a Steffy che ancora non sta bene e, preoccupato, cerca di aiutarla. Shauna si sente in colpa per quello che ha fatto per sposare Ridge, ma Quinn, sua complice, la invita a godersi il suo matrimonio.