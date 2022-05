Beautiful, le trame dal 16 al 22 maggio 2022

Hope non riesce a perdonare a Liam la sua folle notte con Steffy e non la consola che il marito non sia il padre del bambino. Thomas tiene sulle spine Brooke ammettendo di non aver dimenticato Hope e di essere pronto a unirsi di nuovo a lei. Il matrimonio tra Hope e Liam è in una situazione critica e Bill cerca di convincere Liam a fare di tutto per farsi perdonare dalla moglie.