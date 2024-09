Beautiful, le trame dal 16 al 22 settembre 2024

Liam non nutre alcuna fiducia nei confronti di Thomas e non riesce a dimenticare tutto ciò di cui si è dimostrato capace in passato che tanta sofferenza a causato a sua moglie e alla sua famiglia. Alla Forrester, intanto, Ridge si congratula con Thomas per tutti i traguardi superati e lo rassicura sulla sua stima e sulla sua ritrovata fiducia in lui. Colpita dal confronto avuto con Steffy, che la sospetta di provare un'attrazione per Thomas, Hope cerca di scusarsi con Liam per essere stata troppo distratta dal lavoro e lo rassicura del suo amore per lui e per la loro famiglia, non solo a parole, ma con una notte di passione.

Finn cerca di capire cosa turba la moglie, che non sembra preoccupata per le sorti di "Hope For the Future", che sta ormai decollando grazie al successo della nuova collezione, ma per Thomas, che è tornato a lavorare con Hope, temendo che l'intenso contatto quotidiano con lei lo induca a ricadere nell'antica ossessione e ad annullare i progressi fatti, anche se non svela ancora al marito i suoi sospetti di un'attrazione di Hope per Thomas. Nel frattempo, R.J. e Thomas si confrontano sulle proprie vite.