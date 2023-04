Beautiful, le trame dal 17 al 23 aprile 2023

Liam è molto perplesso per la decisione di Brooke di rivelare la verità a Rigde perché teme che lui non perdonerà facilmente l'accaduto. Deacon viene messo sotto torchio da Sheila che vuole sapere cosa sia realmente successo quella notte. Steffy continua ad attaccare Brooke, anche sul suo passato.

Taylor cerca di trovare il coraggio per dire a Ridge cos'è successo la notte di Capodanno tra Brooke e Deacon, ma l'uomo non le crede perché ha troppa fiducia nella moglie.

Liam e Hope parlano con Deacon per sapere come siano andate e come stiano realmente le cose. Steffy affronta Brooke e le dice cosa pensa di lei e del suo rapporto con il padre.