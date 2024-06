Beautiful, le trame dal 17 al 23 giugno 2024

Thomas irrompe a casa della sorella per vedere il figlio, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fargli visita. Ma Steffy lo ferma, dichiarando la sua imparzialità rispetto alla tutela del nipote. Thomas si irrita, alza la voce e Finn lo invita ad andarsene.

Thomas minaccia Steffy e Finn: non gli impediranno di vedere suo figlio quando vorrà. Infatti, ora che Douglas vive a casa della sorella, lui pretende di poterlo vedere liberamente, senza dover chiedere alcun permesso.