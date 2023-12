Beautiful, le trame dal 18 al 23 dicembre 2023

Sheila fugge da casa di Steffy prima che Finn si accorga di lei e torna da Deacon confessandogli quanto senta la mancanza del figlio e del nipote. Deacon comprende il suo dolore e finisce per baciarla, ma tenta di convincerla ad accettare di non potersi mai più avvicinare a Finn e a Hayes per il bene di tutti.