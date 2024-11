Beautiful, le trame dal 18 al 23 novembre 2024

Liam racconta a Wyatt di aver visto Hope baciare Thomas. Incredulo, Wyatt non sa cosa dire per consolarlo, ma Liam non fa che ribadire che il suo matrimonio è finito per sempre poichè il tradimento della moglie con l'uomo che lui detesta più di ogni altra cosa è per lui imperdonabile. Sull'aereo in partenza, Hope, ignara di tutto, prega Thomas di dimenticare il bacio del giorno precedente, mentre Steffy trattiene a stento lo sdegno per quello che sa essere successo tra loro due per iniziativa di lei. Il viaggio a Roma è finito e sono tutti tornati a casa a Los Angeles. Steffy ritrova Finn e inizia a raccontargli quello che è successo tra Hope e Thomas mentre erano in Italia, anche se gli nasconde il bacio che Liam le ha dato sull'onda dell'emotività. Finn, che tanto aveva caldeggiato la partenza di Liam per sorprendere Hope, è incredulo e amareggiato per l'amico.