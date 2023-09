Beautiful, le trame dal 18 al 23 settembre 2023

Finn ha capito di essere prigioniero di una pazza psicotica e comincia a pensare a una via di fuga; Ridge dice finalmente a Brooke di voler tornare a casa da lei. Jack, che, come tutti, crede Finn morto, va a far visita a Taylor e a Thomas, distrutto dal dolore e ignaro del destino di Li. Gran parte della famiglia Forrester si è riunita per festeggiare l'unione tra Eric e Donna.