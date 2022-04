Beautiful, le trame dal 18 al 24 aprile 2022

In presenza di Thomas, Vinny mette a disagio Hope con dei discorsi inappropriati sulla gravidanza di Steffy; anche altri suoi atteggiamenti sembrano turbare e insospettire Thomas. Liam continua a cercare di farsi perdonare da Hope. Liam parla con Bill della situazione difficile in cui si trova ora che si sa che il bambino è suo.

Finn chiede a Steffy se, avendone la possibilità, non preferirebbe ricostituire la sua famiglia con Liam. Anche Hope vorrebbe saperlo. Steffy è convinta di voler continuare la sua relazione con Finn. Vinny cerca di convincere Thomas che questo è il momento giusto per riprendersi Hope, dato che, a suo avviso, Liam tornerà con Steffy.