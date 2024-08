Beautiful, le trame dal 19 al 25 agosto 2024

Taylor rassicura Steffy e Thomas di essere sicura che il patto di amicizia con Brooke che prevede il non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge, sarà rispettato da tutte e due. La serenità del loro rapporto e di conseguenza quella delle loro famiglie è ormai prioritaria per entrambe. Brooke ringrazia Ridge per la bella serata appena trascorsa e va al piano di sopra mentre l'ex marito ha chiesto di potersi fermare ancora un po' in soggiorno a bere un bicchiere di vino in quella che è stata casa sua per tanto tempo. Più tardi, Brooke, prima di andare a dormire scende in soggiorno per spegnere le candele indossando la sola lingerie convinta di essere sola e sorprende Ridge ancora in casa. Al nascere della consueta complicità tra loro, che sta per far scoccare la scintilla della passione, lei gli rivela di aver fatto il patto con Taylor di tenersi entrambe lontane da lui...