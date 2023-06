Beautiful, le trame dal 19 al 25 giugno 2023

Brooke in questo momento così difficile, cerca di stare vicino a suo marito Ridge, così come Hope vuole stare al fianco di Liam.

Sheila tenta nuovamente di uccidere Steffy, ma l'arrivo provvidenziale di Liam glielo impedisce. Nel frattempo, Brooke chiede a Ridge di tornare a casa, ma per lui adesso la priorità è accudire la figlia. Taylor dice a Ridge quanto sia bello che Liam e Steffy siano ancora così legati e quando si ritrovano da sole, Brooke mette in guardia Hope temendo che Taylor possa manovrare per far riavvicinare la figlia e Liam.

Liam promette a Steffy che le resterà vicino perché lei avrà sempre una parte del suo cuore. Steffy viene dimessa, ma non ricorda nulla della sparatoria e soffre molto per la morte di Finn. Liam le è accanto scatenando la gelosia di Hope e di Brooke che teme un riavvicinamento tra i due.