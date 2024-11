Beautiful, le trame dal 2 al 7 dicembre 2024

Wyatt cerca di consolare Liam, ricordandogli l'importanza della sua famiglia e del legame che condivide con Hope. Nonostante il dolore e la rabbia, Wyatt e R.J. esortano Liam a non rinunciare definitivamente al suo matrimonio. R.J. sottolinea quanto Hope sia distrutta per quello che è accaduto e insiste sul fatto che Liam dovrebbe darle una seconda possibilità. Entrambi lo spingono a riflettere sul valore della loro relazione e sull'importanza di lottare per il loro amore e per la loro famiglia. Hope confida a Thomas di essere stata a lungo attratta da lui, ammettendo di aver fantasticato su di lui più di quanto fosse opportuno. Questo senso di colpa la dilania, poichè sa di aver ferito Liam, ma non può ignorare l'attrazione che prova per Thomas.

Tra sensi di colpa e desiderio, Hope si interroga sulla correttezza delle sue azioni, temendo di aver commesso un errore irreparabile. Sheila riceve la visita di Deacon in prigione. I due parlano del loro passato e Sheila esprime la sua riconoscenza per il sostegno che Deacon le ha dato, nonostante le circostanze difficili. Sheila riflette su come la sua vita sarebbe potuta essere diversa se lei avesse preso altre decisioni, mentre Deacon, pur rendendosi conto degli errori di Sheila, nutre ancora dell'affetto per lei. R.J. è andato a trovare Liam nel tentativo di convincerlo a non divorziare da Hope e a combattere invece per il loro matrimonio, ma Liam sembra irremovibile. Anche se tutto vorrebbe tranne che perdere Hope, non riesce a togliersi dalla testa l'immagine della moglie che bacia Thomas con desiderio a Roma, davanti al Colosseo.

Alla Forrester, Ridge, Carter e Katie fanno il punto della situazione dopo gli eventi di Roma, anche loro convinti che Hope abbia commesso solo una leggerezza, travolta dall'emozione per il successo ottenuto con la sua collezione e che Liam riuscirà a trovare la forza di perdonarla. Ma nessuno di loro sa che nel frattempo, Thomas e Hope sono insieme, abbracciati nel letto dopo aver fatto l'amore.