Beautiful, le trame dal 2 al 7 gennaio 2023

Brooke suggerisce a Eric di ascoltare Donna. La sorella infatti è ancora innamorata di lui ed Eric ne è lusingato e non ha dimenticato i tempi in cui erano sposati. Al ristorante, il piano di Sheila è in atto e lei e Deacon rivelano a Hope e Finn di essere innamorati. Deacon e Sheila, cercano di far credere a Hope e a Finn che la loro storia d'amore sia vera, ma il risultato non sembra quello sperato.

Quinn confessa a Shauna di amare ancora Carter, ma che la storia con lui è davvero finita. Nel frattempo, Donna dichiara il suo amore a Eric e ne nasce una breve intimità che fa capire a Eric che la sua disfunzione sessuale non è irrecuperabile.