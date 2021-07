Beautiful, le trame dal 2 all’8 agosto 2021

Brooke ha deciso di partire per andare a trovare Bridget e staccare per qualche giorno dai problemi con Ridge. Prima di andarsene però gli ripete il suo desiderio di dimenticare tutti i loro sbagli e di ricominciare. E anche Ridge le dice quanto sia desideroso di passare la vita con lei e solo con lei. Peccato che un attimo prima stesse pensando a Shauna e alle serate passate insieme a Las Vegas. Brooke e Ridge sono di nuovo insieme, ma Brooke dovrebbe viaggiare per un paio di giorni, lasciando Ridge da solo. Donna le sconsiglia di farlo.